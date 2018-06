Paris: Nahverkehrszug nach heftigem Regen gekippt – sieben Verletzte

Ein Nahverkehrszug ist am Dienstagmorgen in Frankreichs Hauptstadt Paris entgleist und in weiterer Folge gekippt. Sieben Fahrgäste wurden dabei leicht verletzt. Ursache für den Zwischenfall war ein Erdrutsch, der durch starke Regenfälle verursacht wurde. Dem französischen Verkehrsminister Laurent Gallois zufolge kippten drei Wagen des Zuges um. "Zum Glück gibt es nur sieben Leichtverletzte, die derzeit ärztlich behandelt werden", schrieb der Minister auf Twitter.