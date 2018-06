Israel beginnt Räumung weiterer jüdischer Siedlung im Westjordanland

Quelle: www.globallookpress.com Israel beginnt Räumung weiterer jüdischer Siedlung im Westjordanland (Archivbild)

Israelische Sicherheitskräfte haben am Dienstag mit der Räumung eines Siedlungsaußenpostens im Westjordanland begonnen. Polizisten seien dabei, 15 Häuser in der Kleinsiedlung Netiv Ha-Avot zu räumen, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Höchste Gericht hatte die Zerstörung der Häuser in dem Außenposten in der Nähe der Palästinenserstadt Bethlehem angeordnet.