Dieselaffäre: Ermittlungen nun auch gegen Audi-Chef Stadler

Quelle: Reuters Audi-Vorstandschef Rupert Stadler bei der Hauptversammlung des Unternehmens am 9. Mai 2018 in Ingolstadt. Die Justiz verdächtigt jetzt Stadler selbst des Betruges mit manipulierten Dieselautos.

Neuer Höhepunkt in der Dieselaffäre des VW-Konzerns: Die Münchner Staatsanwaltschaft hat nun auch ein Ermittlungsverfahren gegen Audi-Chef Rupert Stadler eingeleitet. Sie legt Stadler und einem namentlich nicht genannten Audi-Vorstand "Betrug sowie mittelbare Falschbeurkundung" zur Last. Die beiden hätten Dieselautos mit manipulierter Abgasreinigung in Europa in den Verkehr gebracht, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.