Nach Italiens und Maltas Weigerung: Spanien nimmt Rettungsschiff mit über 600 Migranten auf

Quelle: Reuters An Bord des Rettungsschiffs "Aquarius" sollen nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Méditerranée auch 123 unbegleitete Minderjährige, elf kleine Kinder sowie sieben schwangere Frauen sein.

Spanien wird die 629 Flüchtlinge an Bord des von Italien abgewiesenen Rettungsschiffs "Aquarius" aufnehmen. Das teilte die Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez am Montag in Madrid mit. Das Schiff dürfe im Hafen von Valencia an der Ostküste Spaniens anlegen. "Es ist unsere Pflicht, dabei zu helfen, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern", begründete Spaniens neuer Regierungschef seine Entscheidung.