Ende der EU-Grenzposse: Bulgarische Kuh Penka wird nicht geschlachtet

Quelle: Reuters Wie diese Kuh in der Schweiz darf auch die bulgarische Kuh Penka bald in ihren Stall zurück

Ihren Ausflug über die EU-Grenze muss die bulgarische Kuh Penka nun doch nicht mit dem Leben bezahlen. "Die Kuh wird nicht getötet", sagte eine Sprecherin der bulgarischen Agentur für Nahrungsmittelsicherheit am Montag in Sofia. Das Tier sollte in Bulgarien geschlachtet werden, da es aus dem Nicht-EU-Land Serbien gekommen sei. Nach Laboranalysen schloss die Behörde aber tierärztliche Bedenken um eine Erkrankung der Kuh aus.