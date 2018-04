Ägyptische Armee tötet 27 Extremisten auf Nord-Sinai

Quelle: www.globallookpress.com (Archivbild)

Die ägyptische Armee hat in den letzten Tagen nach eigenen Angaben im Norden der Sinai-Halbinsel 27 Extremisten getötet. Im Rahmen der seit mehreren Monaten andauernden Operation "Sinai 2018" seien weitere 115 Kriminelle, aber auch Terrorverdächtige festgenommen worden, hieß es am Samstag in einer Mitteilung der ägyptischen Streitkräfte.