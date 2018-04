Wählerregistrierung in Afghanistan hat begonnen - Blackout in Kabul

Quelle: Reuters Wählerregistrierung in Afghanistan hat begonnen - Blackout in Kabul (Symbolbild)

Begleitet von einem massiven Stromauswahl in der Hauptstadt Kabul hat am Samstag in Afghanistan die Registrierung der Wähler für die im Herbst geplante Parlamentswahl begonnen. Einen Monat lang können sich die Bürger zunächst in den Provinzhauptstädten in die Verzeichnisse eintragen und sich Wahlausweise ausstellen lassen. In einer zweiten Phase wird die Registrierung nach Angaben der Unabhängigen Wahlkommission (IEC) vom Freitag dann in den kleineren Städten des Landes fortgesetzt.