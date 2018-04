Café in New York bietet Cannabis-Kaffee an

Café in New York bietet Cannabis-Kaffee an (Symbolbild)

Ein Café in New York bietet neuerdings legal mit Cannabis versetzte Kaffeegetränke an. Im Laden "Caffeine Underground" im Stadtteil Brooklyn werden Cappuccino, Latte und andere Getränke mit speziellem Kaffee zubereitet, der mit dem Wirkstoff Cannabidiol (CBD) versetzt ist.