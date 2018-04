Tschechische Veterinärbehörde entdeckt hochansteckendes Newcastle-Geflügelvirus

Quelle: www.globallookpress.com Tschechische Veterinärbehörde entdeckt hochansteckendes Newcastle-Geflügelvirus (Symbolbild)

In Tschechien ist erstmals seit 20 Jahren die sogenannte Newcastle-Krankheit festgestellt worden. Die für Geflügel hochansteckende Tierseuche wurde bei toten Hühnern eines Kleintierzüchters in Sanov bei Zlin im Südosten des Landes nachgewiesen. Das teilte die staatliche Veterinärbehörde SVS am Freitag mit.