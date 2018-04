Wladimir Putin: Russland beruft Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates ein

Quelle: Reuters

Russland beruft nach dem nächtlichen Raketenangriff der USA, Großbritanniens und Frankreich auf Syrien eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates ein. Das hat Russlands Staatschef Wladimir Putin am Samstag erklärt. Mit seinen Handlungen in Syrien zeige Washington, dass es in der Tat Nachsicht mit den Terroristen habe.