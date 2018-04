Falsches Haus ausgesucht: Räuberin bricht ins Haus einer Polizeibeamtin ein

Quelle: www.globallookpress.com Falsches Haus ausgesucht: Räuberin bricht ins Haus einer Polizeibeamtin ein

Über eine offene Garagentür ist eine 28-Jährige am Freitag in ein Haus in Hagen eingebrochen - und hatte richtig Pech. Auf einer Treppe kam ihr die Hauseigentümerin entgegen, eine Polizeibeamtin. Nach Angaben der Polizei flüchtete die mutmaßliche Einbrecherin daraufhin. Nach kurzer Verfolgung konnte die Beamtin die Frau stellen und ihre Streifenkollegen hinzurufen. Die nahmen die Verdächtige vorläufig fest.