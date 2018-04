Lust auf Kaffee im Sarg? Thailändisches Café thematisiert Tod und gibt Rabatt für Mut

Gewöhnlich denkt man nicht besonders gern an den Tod. In einem thailändischen Café, das den Tod zu ihrem Geschäft macht, ist dies jedoch anders. Das makabre Lokal in der Hauptstadt Thailands, das das Bewusstsein für die Sterblichkeit der Menschen weckt, gewährt jedem Kunden Rabatt, der wagt, sich in einen dekorierten Sarg zu legen.