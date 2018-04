Pazifikinsel wegen Vulkanausbruchs evakuiert

Quelle: AFP Pazifikinsel wegen Vulkanausbruchs evakuiert (Archivbild)

Wegen eines Vulkanausbruchs müssen die Bewohner der Pazifikinsel Ambae ihre Heimat verlassen. Die Behörden der zu Vanuatu gehörenden Insel riefen den Notstand aus und ordneten eine Evakuierung an, berichteten örtliche Medien am Freitag. Die Insel mit 11.000 Einwohnern sei unbewohnbar geworden, nachdem der Vulkan Manaro im vergangenen Monat begonnen hatte, Asche zu speien, berichtete Radio New Zealand.