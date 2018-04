Gerichtsurteil: Messenger-Dienst Telegram soll in Russland gesperrt werden

Quelle: AFP © Alexander Nemenov Gerichtsurteil: Messenger-Dienst Telegram soll in Russland gesperrt werden

Ein Moskauer Bezirksgericht hat angeordnet, den Zugang zum Instant-Messaging-Dienst Telegram auf dem Gebiet der Russischen Föderation zu sperren, nachdem sich dieser mehrmals geweigert hatte, seine Chiffrierschlüssel für Telegram-Nachrichten an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB zu übergeben. Einer mittlerweile in Kraft getretenen Gesetzesnovelle zufolge sind Anbieter von Messengerdiensten in Russland dazu verpflichtet. Die Sperrung soll unverzüglich erfolgen.