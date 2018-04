Brennender Mann bei Protesten in Venezuela zum "World Press Photo" des Jahres gekürt

Quelle: Reuters Brennender Mann bei Protesten in Venezuela zum "World Press Photo" des Jahres gekürt

Ein spektakuläres Foto mit einem brennenden Mann bei Protesten in Venezuela ist das Weltpresse-Foto des Jahres 2018. Die Jury des renommierten Wettbewerbs "World Press Photo" zeichnete den Fotografen Ronaldo Schemidt am Donnerstagabend in Amsterdam mit dem mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis aus.