Quelle: Reuters Todesschütze von Parkland will sein Erbe an Opfer des Schulmassakers spenden

Der Amokläufer an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida, Nikolas Cruz, hat seinen Willen geäußert, die gesamte Geldsumme, die ihm nach dem Tod seiner Mutter zusteht, an Überlebende des Blutbades zu spenden. Das teilte die Zeitung New York Post unter Berufung auf die Rechtsanwältin des 19-Jährigen, Melissa McNeill, mit.