Unesco-Welterbe: Markgräfliches Opernhaus in Bayreuth wiedereröffnet

Nach sechs Jahren Sanierungsarbeiten ist das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth am Donnerstagabend mit einem Festtakt feierlich wiedereröffnet worden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach in seiner Rede von einem einzigartigen Juwel barocken Musiktheaters, das nun wieder in seinem ursprünglichen Glanz erstrahle. "Bayreuth hat Welt-Niveau. Das Markgräfliche Opernhaus ist ein bedeutender Teil unserer kulturellen Identität, in Franken und ganz Bayern", sagte Söder.