Geruch führt Polizistin zu Cannabis-Plantage

Quelle: AFP Geruch führt Polizistin zu Cannabis-Plantage (Symbolbild)

Ihre feine Nase hat eine Polizistin bei einem Spaziergang in Schleswig-Holstein zu einer Cannabis-Plantage geführt. Die Beamtin erschnupperte einen sehr intensiven Marihuana-Geruch, der aus einem Einfamilienhaus in Hohenlockstedt strömte, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Donnerstag mitteilte.