Quelle: Reuters Reaktion auf internationale Kritik: Indonesische Provinz verbietet öffentliche Stockhiebe

Die indonesische Provinz Aceh verzichtet künftig darauf, Menschen öffentlich mit Stockhieben zu bestrafen. Diese Art der körperlichen Züchtigung werde es künftig nur noch in Gefängnissen und nicht mehr auf öffentlichen Plätzen oder an Moscheen geben, sagte der Gouverneur von Aceh, Irwandi Yusuf, am Donnerstag mehreren Nachrichtenportalen des Landes.