Motz deinen Sarg auf! Britisches Bestattungsinstitut bietet Kunden an, in vollem Glanz abzuleben

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Das britische Ehepaar Chris und Dawn Nicholls haben ihr eigenes Glamour-Möbelhaus The Glitter Furniture Company betrieben und beschlossen, ihr Geschäft auszubauen. So bestellte der Familienvater eines Tages einen Sarg und bedeckte ihn mit Flitter, um zu sehen, was daraus werden könnte. So wurde The Glitter Coffin Company gegründet.