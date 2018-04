Familiendrama in Hamburg: Mann ersticht sein Kleinkind und Ex-Frau an belebter S-Bahn-Station

Grausames Verbrechen mitten in Hamburg: Ein einjähriges Mädchen und seine Mutter sind bei einem Messerangriff an einem belebten Bahnsteig am Jungfernstieg getötet worden. Der Ex-Mann der Frau wurde am Donnerstag als Verdächtiger festgenommen - er ist auch der Vater des Kindes. Der 33-Jährige aus dem Niger habe "sehr gezielt und sehr massiv" auf seine beiden Opfer eingestochen, sagte Polizeisprecher Timo Zill. Die Tatwaffe sei noch nicht gefunden.