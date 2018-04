Call Me By Your Name: 60 Kongressabgeordnete in Brasilien fügen ihren Namen "Lula" hinzu

Treue kann man auf verschiedene Weise beweisen: Über 60 brasilianische Kongressabgeordnete des Partido dos Trabalhadores (Partei der Arbeiter) haben in Unterstützung des inhaftierten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva nun offiziell ihre Namen geändert. Nach Angaben von BBC haben sie ihren eigentlichen Namen die Bezeichnung "Lula" hinzugefügt.

Der Schritt wurde zuerst von der Parteivorsitzenden Gleisi Hoffmann gesetzt. In offiziellen Unterlagen des Kongresses und im elektronischen Abstimmungssystem heißt diese ab sofort Gleisi Lula Hoffmann. Mehrere Abgeordnete schlossen sich der Parteivorsitzenden an. Auch einige Mitglieder der rechten Parteien folgten ihrem Beispiel. Der wegen Korruption verurteilte brasilianische Ex-Präsident trat letzte Woche eine gegen ihn verhängte zwölfjährige Gefängnisstrafe an.

