China: Baby vier Jahre nach Unfalltod der Eltern geboren

Der Sohn eines chinesischen Ehepaares, das vor mehr als vier Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, ist von einer Leihmutter geboren worden. Das berichteten chinesischen Medien am Dienstag. Shen Jie und Liu Xi waren zwei Jahre lang verheiratet, als sie sich entschieden, eine In-vitro-Fertilisation vornehmen zu lassen. Fünf Tage vor der geplanten Implantation eines befruchteten Embryos starb das Paar jedoch bei einem Autounfall.

Die Eltern von Shen und Liu wandten sich an das Krankenhaus, wo die Embryonen aufbewahrt wurden, und baten es, ihnen das "genetische Material" zu übergeben. Ihr Gesuch wurde abgelehnt, weil die Leihmutterschaft in China verboten ist. Während der darauf folgenden drei Jahre kämpften die Großeltern für die Rechte an vier gefrorenen Embryonen, berichtete die Zeitung Guardian. Nun gewannen sie schließlich das Sorgerecht für diese. Im Januar 2017 fuhren sie mithilfe einer Leihmutteragentur nach Laos, um eine Frau zu finden, die sich bereit erklärte, das Kind auszutragen.

Im Dezember letzten Jahres wurde das Baby von Shen und Liu, ein Junge, in einem Krankenhaus in Guangzhou geboren. Nach der Geburt gab es jedoch immer noch rechtliche Komplikationen. Die frischgebackenen Großeltern mussten DNA-Tests durchführen, um ihre Beziehung zu dem Jungen zu beweisen und das Sorgerecht behalten zu können.

