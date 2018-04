"Wolfsschanzen-Tourismus" in Litauen? Original-Nazi-Kriegsbunker zum Verkauf angeboten

Sollte jemand den Wunsch verspüren, sich an einen ruhigen Ort zu begeben und dort allen Problemen zu entkommen, hat er nun eine gute Möglichkeit dafür. Ein Nazi-Bunker aus der Kriegszeit, der sich in einem Wald nahe der Ortschaft Neringa in Litauen befindet, soll bald zum Verkauf stehen. Der Bunker besteht aus einem Dutzend unterirdischer und oberirdischer Räume. Der Komplex enthält einen Kommandoposten sowie Plattformen für Flugabwehrtechnik.