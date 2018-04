Erster Flug seit November 2015: Russland nimmt direkte Passagierverbindung mit Ägypten wieder auf

Russland hat die direkten Flugverbindungen mit Ägypten wieder aufgenommen. Am Mittwochabend flog eine Maschine der Aeroflot vom Moskauer Flughafen Scheremetjewo ab und landete in der Nacht auf Donnerstag in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Der Rückflug fand am Donnerstagmorgen statt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS waren alle Flugkarten ausverkauft.