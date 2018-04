Argentinische Polizisten schieben Schuld für verschwundenes Marihuana Mäusen zu und werden gefeuert

Quelle: www.globallookpress.com Argentinische Polizisten schieben Schuld für verschwundenes Marihuana Mäusen zu und werden gefeuert (Symbolbild)

Eine Gruppe von Sicherheitsbeamten ist in Argentinien gefeuert worden, nachdem diese die Schuld am Verschwinden beschlagnahmten Marihuanas Mäusen zugeschoben hatten. Immerhin eine halbe Tonne Rauschmittel, die in einem Polizeilager aufbewahrt wurde, soll den Polizisten zufolge von Mäusen gefressen worden sein.