Anteil der ausländischen Bevölkerung in Deutschland erreichte 2017 Höchststand

Quelle: www.globallookpress.com Anteil der ausländischen Bevölkerung in Deutschland erreichte 2017 Höchststand (Symbolbild)

Der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 5,8 Prozent gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete, waren Ende des Jahres 10,6 Millionen Menschen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit im Ausländerzentralregister erfasst - rund 585.000 mehr als 2016. Damit habe sich das Wachstum der ausländischen Bevölkerung auf dem Niveau von 2013, der Zeit vor Beginn der Flüchtlingskrise befunden, sagte ein Sprecher in Wiesbaden.