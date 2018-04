Hilfsorganisation bestätigt: Deutscher Helfer in Niger entführt

Quelle: www.globallookpress.com Hilfsorganisation bestätigt: Deutscher Helfer in Niger entführt (Symbolbild)

Die Hilfsorganisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" hat die Entführung eines deutschen Mitarbeiters in Niger bestätigt. Sie sei in der Nacht informiert worden, dass ein erfahrener deutscher Kollege, der im Niger für die Organisation arbeite, offensichtlich verschleppt worden sei, sagte die stellvertretende Geschäftsführerin Bianca Kaltschmitt am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.