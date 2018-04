Weltkriegsbomben in Frankfurt am Main und Braunschweig entschärft

Quelle: www.globallookpress.com Weltkriegsbomben in Frankfurt am Main und Braunschweig entschärft (Symbolbild)

Zwei Weltkriegsbomben sind in der Nacht zum Donnerstag in Frankfurt am Main und Braunschweig entschärft worden. Die Bombe in der größten hessischen Stadt, deren Zünder zunächst nicht entfernt werden konnte, ist im zweiten Anlauf am frühen Donnerstagmorgen unschädlich gemacht worden.