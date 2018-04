Den inneren Pfadfinder entdeckt: Betrunkener Tourist besteigt zufällig italienische Alpen

Angeschwipst kann man so manche Höhen erreichen: Ein 30-jähriger Tourist aus Estland hat sich nachts in dem italienischen Kurort Cervinia verlaufen. Der Bergsteiger soll vorher ziemlich tief ins Glas geschaut haben. Auf der Suche nach seinem Hotel landete er zufällig auf 2.400 Höhenmeter.

Wie die Zeitung La Stampa berichtet, war der Este scheinbar stark alkoholisiert. Er war überzeugt, auf dem Weg zu seiner Unterkunft zu sein, doch ein zugeschneiter Weg führte ihn zu einer Skiabfahrt. Der 30-jährige beschloss, diese zu besteigen, und merkte nicht, dass der Hang immer steiler wurde. Schließlich kam er zwischen 2 und 3 Uhr morgens in der Igloo-Bar an, die sich auf 2.400 Metern Höhe befindet und 400 Meter über seinem Hotel liegt. Dort angekommen verschafft er sich Zugang, trank zwei Wasserflaschen leer und schlief sofort ein. Währenddessen wurde eine Suchaktion gestartet, der Tourist wurde mit Hubschraubern, Drohnen und Hunden gesucht. Die lokale Polizei will den Mann für sein betrunkenes Abenteuer nun bestrafen.

