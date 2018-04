Drucken statt Mauern und Putzen: Erstes Haus aus 3D-Drucker nach 18 Tagen eingeweiht

© UnivNantes / YouTube Drucken statt Mauern und Putzen: Erstes Haus aus 3D-Drucker nach 18 Tagen eingeweiht

Steht man vor einer neuen Etappe in der Geschichte der Bautechnik? In Frankreich ist vor Kurzem ein Haus aus dem 3D-Drucker eingeweiht worden, dessen Anfertigung weniger als 18 Tage in Anspruch nahm. Die Bauteile wurden vor Ort von einem 3D-Druckroboter gedruckt und dann weiter verbaut. Die ersten Mieter sollen in das topmoderne Gebäude bis Juni einziehen.