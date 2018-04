Drei Monate Aufnahme-Stopp vorbei - Ausländer können wieder Tafel-Kunden werden

Quelle: AFP Drei Monate Aufnahme-Stopp vorbei - Ausländer können wieder Tafel-Kunden werden

Nach heftiger öffentlicher Debatte hat die Essener Tafel ihren Aufnahmestopp für Ausländer beendet. Erstmals seit rund drei Monaten konnten sich Ausländer am Mittwoch wieder für die Lebensmittelausgabe der ehrenamtlichen Helfer in Essen anmelden, wie Tafel-Chef Jörg Sartor sagte. Am Morgen hätten knapp 50 Menschen vor dem Eingang gewartet, um eine Kundenkarte zu bekommen - bis zu 60 Prozent von ihnen Ausländer, schätzte Sartor.