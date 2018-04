Soldaten in Myanmar wegen Tötung von Rohingya verurteilt

Quelle: www.globallookpress.com

Die Armee in Myanmar hat mehrere Soldaten wegen der Tötung von zehn Mitgliedern der muslimischen Rohingya-Minderheit bestraft. Die sieben Soldaten seien zu zehn Jahren Zwangsarbeit in einem "Gefängnis in einer abgelegenen Region" verurteilt worden, hieß es in einer am Dienstagabend auf der Facebook-Seite des Oberbefehlshabers veröffentlichten Mitteilung.