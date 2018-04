26 Jahre altes Gesetz erklärt langjährige SpaceX-Livestreams aus dem All für rechtswidrig

Quelle: www.globallookpress.com Der Start der SpaceX-Rakete "Falcon 9" von der US-Luftwaffenbasis Vandenberg am 30. März 2018

Am 30. März 2018 haben Tausende Menschen den Start der SpaceX-Rakete "Falcon 9" mit zehn Iridium-Satelliten an Bord im Livestream mitverfolgt, bis das Video in der neunten Minute plötzlich abgebrochen wurde. Wie der SpaceX-Inginieur Michael Hammersley den Zuschauern erklärte, sei das auf gewisse Restriktionen der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA) zurückzuführen - in Bezug auf ein Gesetz aus dem Jahr 1992, dem wohl erst jetzt gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wurde.