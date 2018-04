Taxidienst Uber erleidet erneut Niederlage vor höchstem EU-Gericht

Quelle: www.globallookpress.com Uber erleidet erneut Niederlage vor höchstem EU-Gericht

Der Fahrdienst-Vermittler Uber hat vor dem Europäischen Gerichtshof erneut eine Schlappe kassiert. Die Richter entschieden am Dienstag in Luxemburg, dass EU-Staaten den Dienst UberPop eigenständig verbieten und strafrechtlich verfolgen dürfen. Er sieht vor, Privatleute in ihren eigenen Autos als Chauffeure zu vermitteln.