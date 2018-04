Erdbeben erschüttert erneut Mittelitalien

Quelle: www.globallookpress.com Erdbeben erschüttert erneut Mittelitalien (Archivbild)

Erneut hat es in Mittelitalien ein Erdbeben gegeben. Der Erdstoß der Stärke 4,7 habe sich am frühen Dienstagmorgen in der Provinz Macerata ereignet, zunächst seien keine Schäden oder Verletzten gemeldet worden, teilte der Zivilschutz mit. Die Erdbebenwarte erklärte, das Bebenzentrum habe bei dem Ort Muccia gelegen. Der Bürgermeister sagte laut Nachrichtenagentur Ansa, dass ein kleiner Glockenturm in dem Ort eingestürzt sei.