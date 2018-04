Bande wäscht in Spanien Drogengelder mit Bitcoins - elf Festnahmen

Quelle: www.globallookpress.com Bande wäscht in Spanien Drogengelder mit Bitcoins - elf Festnahmen (Symbolbild)

Ermittler haben eine spanische Bande ausgehoben, die mithilfe der Kryptowährung Bitcoin Drogengelder gewaschen haben soll. Das Geld stamme aus Kolumbien, teilte Europol am Montag in Den Haag mit. Elf Menschen seien in Spanien festgenommen worden. Gegen 137 Verdächtige werde noch ermittelt.