Nicht nur syrische Militärbasis: Israel fliegt auch Luftangriffe auf Hamas-Ziele im Gazastreifen

Quelle: Reuters © Amir Cohen

Israelische Kampfjets haben in der Nacht zum Montag erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die Armee teilte mit, es sei eine militärische Einrichtung der in dem Palästinensergebiet herrschenden Hamas bombardiert worden. Damit habe die Luftwaffe auf das Vordringen einer Gruppe von Palästinensern auf israelisches Gebiet am Sonntag reagiert. Diese hätte dort Sprengsätze gelegt.