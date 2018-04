Polizei vertreibt Besetzer von früherem Airportgelände in Frankreich

Mit einem Großeinsatz haben Sicherheitskräfte damit begonnen, Besetzer eines riesigen Geländes in Westfrankreich zu vertreiben. Das Areal nordwestlich von Nantes war ursprünglich für einen Großflughafen bestimmt, der aber nach einer Kehrtwende der Regierung nun nicht gebaut wird. Es gehe bei dem Einsatz darum, eine "rechtsfreie Zone" zu beenden, teilte Innenminister Gérard Collomb am Montagmorgen via Twitter mit.