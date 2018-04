Militärbasis in Syrien unter Beschuss - mehrere Opfer

Quelle: AFP © MAHMOUD TAHA Militärbasis in Syrien unter Beschuss - mehrere Opfer (Symbolbild)

Eine Militärbasis in Homs im Westen Syriens ist von Raketen angegriffen worden. Das berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA in der Nacht zum Montag. Obwohl die syrische Flugabwehr acht Raketen abgeschossen habe, habe es mehrere Opfer gegeben, hieß es. Zivilisten berichteten laut dem syrischen Fernsehen von lauten Explosionsgeräuschen in der Gegend.