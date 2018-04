Neuer Streiktag bei Frankreichs Bahn bringt Passagieren etwas weniger Zugausfälle

Streikende Eisenbahner haben in Frankreich erneut für Störungen im Zugverkehr gesorgt. Allerdings sind am Sonntag nach Angaben der Staatsbahn SNCF etwas weniger Züge ausgefallen als bei den Ausständen am vergangenen Dienstag und Mittwoch. So fuhr am Sonntag einer von fünf TGV-Hochgeschwindigkeitszügen. Auch Verbindungen nach Deutschland waren betroffen. Wie ein Bahnsprecher in Berlin mitteilte, sollten am Sonntag lediglich acht Fernzüge zwischen den beiden Ländern fahren.