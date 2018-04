Vierter Anlauf zur Regierungsbildung in Katalonien: Präsidentschaftskandidat bleibt in U-Haft

Quelle: Reuters

Nach der Freilassung des katalanischen Ex-Präsidenten Carles Puigdemont startet die spanische Region einen neuen Versuch der Regierungsbildung. Der Präsident des Regionalparlaments in Barcelona, Roger Torrent, hat Jordi Sànchez zum neuen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs ernannt. Der Kandidat sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. In Abwesenheit des Anwärters auf das Amt des Regierungschefs darf laut Gesetz nicht gewählt werden.