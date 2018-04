Liebe Grüße von längst verstorbener Mutter: Frau erhält Postkarte fast 60 Jahre nach Abschicken

Eine Einwohnerin des US-Bundesstaates Indiana hat eine Postkarte von ihrer längst verstorbenen Mutter erhalten. Dabei handelte es sich allerdings nicht um Grüße aus dem Jenseits, sondern lediglich um eine Nachricht aus der entfernten Vergangenheit. Die Postkarte war nämlich vom 26. August 1958 datiert.

Der Weg der Postkarte zur Empfängerin war lang und geheimnisvoll. Sie wurde in Südkalifornien abgeschickt und landete unerklärlicherweise im Hotel Quality Inn & Suites in der Stadt Goshen. Die Karte tauchte erst vor kurzem wieder auf, als eine Hotel-Mitarbeiterin Schränke putzte und sie in einer Schublade entdeckte. Die Mitarbeiterin der Empfängerin händigte das gefundene Schriftstück persönlich aus.

Woman receives postcard from dead mother 60 years later https://t.co/tRAB3OcvWepic.twitter.com/Y1Og28bvXW — New York Post (@nypost) 7. April 2018

Mehr zum Thema - Wenn der Postmann gar nicht klingelt: Fauler Briefträger sammelt halbe Tonne Post in Garage