Donald Trump fordert längere Haftzeiten für illegale Einwanderer

Quelle: Reuters Donald Trump fordert längere Haftzeiten für illegale Einwanderer (Symbolbild)

US-Präsident Donald Trump hat seine Regierung angewiesen, Maßnahmen zur Beendigung moderater Haftzeiten für illegale Einwanderer einzuleiten. Bei den derzeit geltenden Regelungen des "catch and release" handele es sich um ein "gefährliches Verfahren", bei dem Ausländer, die die Einwanderungsgesetze der USA verletzt hätten, bereits kurz nach ihrer Festnahme wieder ins Land entlassen würden, hieß es in einer am Freitagabend (Ortszeit) in Washington veröffentlichten Anordnung des Republikaners.