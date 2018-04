Neun Tote und 1.354 Verletzte bei Protesten an Gaza-Grenze

Die Zahl der bei den massiven Protesten an der Grenze zu Israel getöteten Palästinenser ist auf neun gestiegen. Ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums teilte am Samstag mit, dass 1.354 weitere Menschen am Vortag bei den Konfrontationen im Grenzbereich des Gazastreifens verletzt worden seien.