Sprechen nicht nötig – Technik macht es selbst: US-Forscher schaffen Gerät, das Gedanken lesen kann

Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben ein Computer-Interface entwickelt, das Worte reproduzieren kann, die ein Mensch in Gedanken verbalisiert, aber nicht laut ausspricht. Das Konzept der Erfindung wurde bei einer Konferenz der Association for Computing Machinery (ACM) zu intelligenten Benutzerschnittstellen präsentiert.