Rettungseinsatz in Estland – Über 100 Eisangler auf Peipussee gerettet

Rettungseinsatz in Estland – Über 100 Eisangler auf Peipussee gerettet (Symbolbild)

Mehr als 100 Eisangler sind auf dem Peipussee in Estland von einer Treibeisscholle gerettet worden. Die Petrijünger waren am Freitag in Not geraten, als sich etwa einen Kilometer vor der Küste ein langer und sich schnell erweiternder Riss im Eis bildete.