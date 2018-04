Du bist was du trinkst: Großbritannien führt Steuer auf zuckerhaltige Getränke ein

Quelle: AFP Du bist was du trinkst: Großbritannien führt Steuer auf zuckerhaltige Getränke ein (Symbolbild)

Fans von süßen Softdrinks drohen in Großbritannien höhere Preise. Seit Freitag wird dort eine Steuer auf Getränke mit zugesetztem Zucker erhoben. So will die Regierung gegen Übergewicht bei Kindern vorgehen, denn diese nehmen rund ein Fünftel ihres Zuckers allein durch Cola und Limonade zu sich. Das eingenommene Geld soll dem Schulsport zu Gute kommen.