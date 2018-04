Instagram beschloss, dass Selfies den Quokkas schaden – Australier sind empört

Das soziale Netzwerk Instagram hat eine Tierschutzkampagne eingeleitet, indem es Nutzer warnt, dass die Ausbeutung von Tieren unzulässig sei. Das betrifft zum Beispiel die Mode auf Fotos mit Löwen oder Koalas. Nach Ansicht von Instagram werden dieser Gefahr auch Quokkas ausgesetzt – kleine Beuteltiere, die im Westen Australiens leben und die zu einer Touristen-Attraktion geworden sind.

Also, wenn ein Nutzer das Hashtag #quokkaselfie benutzen will, sieht er eine Warnung von Instagram, dass dieser Beitrag "schädliches Verhalten gegenüber Tieren und Umwelt begünstigen könnte". Der australischen Touristenbehörde sowie den Behörden der Insel Rottnest, wo die meisten Quokkas leben, gefällt die Initiative von Instagram nicht. "Die Behörden der Insel tun ihr Bestes, um die Quokkas-Population zu schützen", teilte ein Vertreter der Behörden gegenüber dem Nachrichtensender BBC mit. Wie eine Vertreterin der Universität Curtin in der Stadt Perth sagte, darf man Selfies mit Quokkas machen, wenn sich die Tiere wohl fühlen.

