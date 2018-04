Zwei Betrunkene ringen auf U-Bahn-Plattform und entkommen knapp dem Tod

Quelle: www.globallookpress.com © Tolga Akmen (Symbolbild)

Man muss in allen Dingen das rechte Maß halten: Beinahe wären zwei betrunkene Männer von einem ankommenden Zug in der Londoner U-Bahn erfasst worden. Die beiden rangen spielerisch auf der U-Bahn-Plattform, als sie das Gleichgewicht verloren und in unmittelbarer Nähe eines ankommenden Zuges stürzten.